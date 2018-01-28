Теракт в Кабуле: число погибших возросло до 103 человек

По данным полиции, 235 человек получили ранения различной степени тяжести

Число жертв и пострадавших в результате взрыва в Кабуле, который произошел 27 января 2018 года, значительно увеличилось. Об этом сообщает Tolo News.

Министр внутренних дел Афганистана Ваис Ахмад Бармак отметил, что число жертв теракта достигло 103 человек.

Он уточнил, что 235 человек получили ранения различной степени тяжести.

По его словам, среди пострадавших - 30 сотрудников правоохранительных органов, многие были убиты.

27 января сообщалось, что количество погибших в результате взрыва в центре афганской столицы Кабула возросло до 95, еще 158 человек получили ранения.

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