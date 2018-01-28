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В США откроют площадь Немцова в конце февраля

28.01.2018 15:22
В Вашингтоне официальная церемония открытия площади имени российского оппозиционера пройдет в годовщину его убийства
В США откроют площадь Немцова в конце февраля
Борис Немцов (фото - Getty Images)

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер подписала ранее принятый городским советом закон о присвоении площади перед посольством РФ имени российского оппозиционера Бориса Немцова. Об этом сообщает Голос Америки.

Официальная церемония открытия площади имени российского оппозиционера в американской столице пройдет в годовщину его гибели.

Российский политик был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Заказчики этого преступления до сих пор не названы.

В декабре 2017 года комиссия по вопросам наименований при мэре Киева поддержала инициативу столичного градоначальника Виталия Кличко о наименовании сквера возле посольства России в честь Немцова.  

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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