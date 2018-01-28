В Москве отменены или задержаны 30 авиарейсов, причины не названы

С наибольшими сложностями столкнулись пассажиры в аэропорту Домодедово

Сегодня в аэропортах Москвы (Россия) отменены или задержаны более 30 рейсов. Соответствующие данные приведены на сервисе Яндекс.Расписания.

С наибольшими сложностями столкнулись пассажиры в аэропорту Домодедово, где десять рейсов задержаны, еще девять отменены. Во Внуково задерживаются восемь рейсов, а из Шереметьево не смогли вылететь вовремя шесть самолетов.



Причины проблем с вылетами не уточняются, однако погода в столице России обычная для этого времени года. Согласно данным Gismeteo , в Москве пять градусов мороза, сильных осадков нет и практически отсутствует ветер.

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