В Москве отменены или задержаны 30 авиарейсов, причины не названы
Сегодня в аэропортах Москвы (Россия) отменены или задержаны более 30 рейсов. Соответствующие данные приведены на сервисе Яндекс.Расписания.
С наибольшими сложностями столкнулись пассажиры в аэропорту Домодедово, где десять рейсов задержаны, еще девять отменены. Во Внуково задерживаются восемь рейсов, а из Шереметьево не смогли вылететь вовремя шесть самолетов.
Причины проблем с вылетами не уточняются, однако погода в столице России обычная для этого времени года. Согласно данным Gismeteo, в Москве пять градусов мороза, сильных осадков нет и практически отсутствует ветер.
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