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В Москве отменены или задержаны 30 авиарейсов, причины не названы

28.01.2018 18:29
С наибольшими сложностями столкнулись пассажиры в аэропорту Домодедово
В Москве отменены или задержаны 30 авиарейсов, причины не названы
Фото: iStockGlobal Images Ukraine

Сегодня в аэропортах Москвы (Россия) отменены или задержаны более 30 рейсов. Соответствующие данные приведены на сервисе Яндекс.Расписания.  

С наибольшими сложностями столкнулись пассажиры в аэропорту Домодедово, где десять рейсов задержаны, еще девять отменены. Во Внуково задерживаются восемь рейсов, а из Шереметьево не смогли вылететь вовремя шесть самолетов.

Причины проблем с вылетами не уточняются, однако погода в столице России обычная для этого времени года. Согласно данным Gismeteo, в Москве пять градусов мороза, сильных осадков нет и практически отсутствует ветер. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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