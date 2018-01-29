Трамп не имеет отношения к отставке замдиректора ФБР - Белый дом

Пресс-секретарь президента США только отметила "некоторую озабоченность" работой Маккейба в ФБР

Администрация президента США Дональда Трампа не причастна к решению об отставки заместителя директора Федерального бюро расследований (ФБР) Эндрю Маккейба. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент не участвовал в процессе принятия этого решения", - сказала она об отставке Маккейба за несколько недель до его выхода на пенсию.



В свою очередь пресс-секретарь отметила "некоторую озабоченность" по поводу работы замдиректора ФБР.



По словам пресс-секретаря Трампа, Белый дом владеет только теми сведениями, что и все остальные, а потому посоветовала журналистам обратиться за комментариями в ФБР.



"Мы рекомендовали бы вам обратиться к Кристоферу Рэю, который занимает пост директора ФБР, и, как я уже говорила на прошлой неделе, пользуется полным доверием президента. Президент поручил ему принятие всех решений в ФБР", - добавила Сандерс.



Она отметила, что президент придерживается того же мнения, как и ранее, когда критически относился к Маккейбу и его роли в расследовании об электронной переписке Хиллари Клинтон и расследовании о возможном вмешательстве РФ в президентские выборы в США.



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