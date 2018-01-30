У Меркель осудили испытания выхлопных газов на людях и обезьянах

Представитель канцлера ФРГ потребовал от автоконцернов Volkswagen, Daimler и BMW объяснений по поводу тестов

Представитель канцлера Германии Ангелы Меркель осудил тесты на людях и животных воздействия выхлопных газов дизельных двигателей и потребовал от немецких автоконцернов разъяснений. Об этом сообщает Deutsche Welle.



"Этим тестам, проведенным на обезьянах и даже на людях, нет никакого оправдания с этической точки зрения", - заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.



По его словам, "абсолютно понятно" негодование многих людей из-за подобных опытов. Зайберт сказал, что наблюдательные советы этих концернов должны дать объяснения.



Он также отметил, что необходимо сокращать выбросы выхлопных газов и придерживаться норм о предельно допустимых показателях, а не доказывать, что продукты сгорания якобы безвредны.



В свою очередь, министр транспорта ФРГ Кристиан Шмидт считает, что такие испытания проводятся не с научной целью, а только для воздействия на общественное мнение.



В министерстве охраны окружающей среды подчеркнули, что автоконцерны хотели опровергнуть вредность газов, токсичность которых доказана учеными. А представитель министерства здравоохранения заявила, что есть "строгие критерии" для проведения испытаний на животных и людях, и они позволены только в сфере медицины.



Ранее газеты Süddeutsche Zeitung и Stuttgarter Zeitung сообщили о том, что немецкие концерны Volkswagen, Daimler и BMW финансировали тесты Европейского исследовательского объединения по защите окружающей среды и здоровья в транспортном секторе, которые проводились на людях, а ранее на обезьянах. Во время испытаний здоровые люди вдыхали в различных концентрациях ядовитый газ NO₂ (диоксида азота).



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