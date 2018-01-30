Российское дело: конгрессмены решили рассекретить доклад о Трампе

Республиканцы требовали публикации секретного меморандума, который, по их убеждению, демонстрирует предвзятость к Трампу в министерстве юстиции

Комитет по разведке Палаты представителей США проголосовал за обнародование секретного документа, который, по убеждению представителей Республиканской партии, демонстрирует предвзятое отношение министерства юстиции к американскому президенту Дональду Трампу по российскому делу. Об этом сообщает Reuters.

"Я думаю, что мы перешли очень печальную линию в этом комитете, где впервые за 10 лет или около того, что я нахожусь в комитете, было проведено голосование, которое политизирует процесс рассекречивания и потенциально ставит под угрозу источники и методы разведки", - сказал конгрессмен от демократов Адам Шифф.



По его словам, комитет на голосовании отклонил публикацию меморандума Демократической партии, который противоречит докладу республиканцев.



Помощник генерального прокурора Стефан Бойд предупреждал о том, что обнародование этого документа было бы "необычайно безрассудным" без предварительной проверки служб безопасности.



В сообщении говорится, что комитет дал Трампу до пяти дней на принятие окончательного решения об обнародовании секретного материала.



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Ранее 65 американских конгрессменов-республиканцев обратились в комитет по разведке Палаты представителей с требованием рассекретить документ, который содержит "секретные материалы" о расследовании правительством США возможного сговора между предвыборной кампанией Трампа и Россией и составлен по поручению председателя Комитета разведки Палаты представителей США республиканца Девина Нуньеса.



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