Премьеры земель бывшей ГДР требуют ослабить санкции против России

Санкции против РФ "мало затрагивают" ключевые статьи российского экспорта, но бьют по с/х экспорту из ФРГ, считает премьер земли Саксония-Анхальт

Премьер-министры восточногерманских федеральных земель выступили с требованием ослабить санкции, введенные против России за ее гибридную агрессию против Украины. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В понедельник, 29 января, в Берлине состоялась встреча глав правительств пяти земель, образованных на территории бывшей Германской Демократической Республики (ГДР).

После встречи премьер-министр земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф заявил, что санкции против РФ "не дают результата" и "нужен новый подход".

По словам политика, члена партии канцлера Германии Ангелы Меркель Христианско-демократический союз, санкции "мало затрагивают" такие важные российские экспортные товары, как нефть и газ, или поставки автомобилей из ФРГ в РФ, однако "больно бьют" по немецкому экспорту аграрной продукции.

"Особый вред" санкции нанесли восточногерманским компаниям, имеющим тесные связи с российскими партнерами, отметил Хазелофф.

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Премьер Саксонии-Анхальт также подчеркнул, что своими действиями в Украине Россия "однозначно нарушила" нормы международного права, однако перспектива разрешения кризиса может быть "только во взаимодействии".

Ослабление санкций против РФ также поддержала премьер-министр земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг, представляющая социал-демократов.

Как отмечает DW, премьеры восточногерманских земель планируют обсудить вопрос смягчения санкций против России с будущим федеральным правительством Германии.

10 января 2018 года министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль выступил за то, чтобы Евросоюз начал постепенно отменять санкции против России при условии продолжительного перемирия в Донбассе.

В офисе Меркель в ответ на предложение главы МИД отказались рассуждать о допустимости поэтапной отмены санкций ЕС против РФ.

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