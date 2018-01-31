Тюрьма в Гуантанамо остается: Трамп отменил указ Обамы о закрытии

Главе Пентагона Джеймсу Мэттису поручено "пересмотреть политику" администрации США в части военных задержаний и содержания подозреваемых под стражей

Всемирно известная американская тюрьма строгого режима в заливе Гуантанамо на Кубе, которую власти используют для содержания подозреваемых в терроризме лиц, продолжит функционировать. Выступая с докладом перед Конгрессом США, об этом объявил президент Дональд Трамп, пишет агентство Голос Америки.

Он, не называя своего предшественника по имени, подверг критике администрацию экс-президента Барака Обамы за то, что она "допустила глупость", выпустив сотни опасных террористов, которых затем вновь увидели на поле боя.

"Поэтому сегодня я выполняю другое обещание: только что я подписал указ, в котором поручил министру (обороны) пересмотреть нашу политику в отношении военных задержаний и оставить открытыми учреждения для содержания под стражей в Гуантанамо", - резюмировал он.

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В 2002 году на бессрочно арендуемой США военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе появилась тюрьма строгого режима для лиц, обвиняемых властями США в различных преступлениях, в частности, в терроризме. Тюрьма появилась в январе 2002 года, когда туда были доставлены из Афганистана первые 20 талибов.





21 января 2009 года, на второй день пребывания в должности, президент Барак Обама подписал приказ о ее расформировании. После этого лагерь должен был закрыться в течение года, однако решение Обамы не было исполнено: тюрьма продолжает функционировать - настоял Конгресс.





В 2003 году был самый высокий показатель загруженности - 680 заключенных. В начале 2017-го там оставалось меньше 100 узников.





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