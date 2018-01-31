Тюрьма в Гуантанамо остается: Трамп отменил указ Обамы о закрытии
Всемирно известная американская тюрьма строгого режима в заливе Гуантанамо на Кубе, которую власти используют для содержания подозреваемых в терроризме лиц, продолжит функционировать. Выступая с докладом перед Конгрессом США, об этом объявил президент Дональд Трамп, пишет агентство Голос Америки.
Он, не называя своего предшественника по имени, подверг критике администрацию экс-президента Барака Обамы за то, что она "допустила глупость", выпустив сотни опасных террористов, которых затем вновь увидели на поле боя.
"Поэтому сегодня я выполняю другое обещание: только что я подписал указ, в котором поручил министру (обороны) пересмотреть нашу политику в отношении военных задержаний и оставить открытыми учреждения для содержания под стражей в Гуантанамо", - резюмировал он.
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