О чем Трампа расспросят по "российскому делу": версия NYT

Лгать в СМИ - ненаказуемое дело, однако ложь федеральному следователю будет уголовным преступлением, подчеркнули в The New York Times

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследует возможную связь между Кремлем и предвыборным штабом на то время кандидата в президенты Дональда Трампа, особое внимание сейчас уделяет анализу данных о встрече сына американского лидера с российским юристом Натальей Весельницкой. Эта встреча, где присутствовали также и другие люди, произошла в июне 2016 года в нью-йоркском здании Trump Tower, пишет газета The New York Times.

По данным издания, во время разговора с Трампом следователь собирается задать ему вопросы о том, как так вышло, что объяснительное заявление Трампа-младшего о той встрече, как выяснилось по ходу расследования, оказалось ложным.

Как пишет NYT, вопрос о сыне президента США будет одной из "дюжины" тем, которые спецпрокурор собирается поднять на встрече с Трампом. Ее сроки все же обсуждаются.

"Ложь в ходе федерального расследования - это уголовное преступление. Ложь в СМИ - нет", - подчеркивают журналисты, говоря о цели Мюллера по этой теме.

По состоянию на конец января 2018 года Мюллер с коллегами опросили несколько чиновников Белого дома. Газета утверждает, что интерес расследователя заключался в том, чтобы узнать, намеревалась ли команда Трампа утаить информацию о теме встречи с Весельницкой с самого начала.

Читайте также: ФБР опасается, что Белый дом подрывает следствие по делу Трамп-РФ

Трамп-младший встретился с юристом из РФ через две недели после избрания Трампа кандидатом в президенты США. Там же были зять Трампа Джаред Кушнер и глава предвыборного штаба Пол Манафорт. Некоторые СМИ полагают, что хозяин Белого дома сам надиктовал сыну, о чем говорить в заявлении о контактах с Весельницкой: якобы на встрече речь шла об усыновлении российских детей американцами. Как потом признался Трамп-младший, он пошел на встречу, когда узнал, что у россиян есть компромат на кандидата демократов Хиллари Клинтон.

Несколько дней назад в СМИ появились сообщения о том, что президент США якобы пытался уволить Мюллера. Глава Белого дома привычно назвал такую информацию "фейком", а само расследование - "величайшей охотой на ведьм в истории страны".

Читайте также: Сенаторы призвали президента США быть "тише" по делу Трамп-РФ

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.