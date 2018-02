Сенат Канады принял "гендерные" изменения в текст гимна страны

В англоязычной версии гимна "O Canada" изменили строку "True patriot love in all thy sons command"

Сенат Канады одобрил законопроект, который предусматривает замену слов в англоязычной версии гимна страны на гендерно нейтральные. Об этом сообщает ВВС.

В англоязычной версии гимна "O Canada" в строке "True patriot love in all thy sons command" (Любовь патриотов в сердцах твоих сынов) слова "thy sons" (твоих) заменят на "of us" (наших).

Закон вступит в силу после подписания генерал-губернатором Канады.

Агентство отмечает, что инициатива по изменению текста гимна вызвала в Канаде страстные дебаты. Закон был зарегистрирован в Сенате в 2016 году, но, поскольку консерваторы выступали против него, документ приняли только сейчас.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.