Сенат Канады принял "гендерные" изменения в текст гимна страны
Сенат Канады одобрил законопроект, который предусматривает замену слов в англоязычной версии гимна страны на гендерно нейтральные. Об этом сообщает ВВС.
В англоязычной версии гимна "O Canada" в строке "True patriot love in all thy sons command" (Любовь патриотов в сердцах твоих сынов) слова "thy sons" (твоих) заменят на "of us" (наших).
Закон вступит в силу после подписания генерал-губернатором Канады.
Агентство отмечает, что инициатива по изменению текста гимна вызвала в Канаде страстные дебаты. Закон был зарегистрирован в Сенате в 2016 году, но, поскольку консерваторы выступали против него, документ приняли только сейчас.
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