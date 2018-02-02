Тиллерсон: РФ вооружает недемократические режимы

Госсекретарь США отметил, что Запад должен настороженно относиться к таким странам как РФ с их антидемократической политикой

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Запад должен быть осторожным с такими странами, как Россия, которая не поддерживает демократические ценности и поставляет оружие и военную технику государствам в Западном полушарии, исповедующим такую же политику. Об этом сказал во время выступления в Университете Техаса в городе Остин, передает корреспондент Укринформа.

"Нарастающее присутствие России в регионе (Западного полушария, - ред.) вызывает тревогу, поскольку РФ продолжает продавать оружие и военную технику недружественным режимам, которые не разделяют или не уважают демократических ценностей", - сказал Тиллерсон.

Он отметил, что Запад должен настороженно относиться к таким странам как РФ с их антидемократической политикой.

"Наш регион должен тщательно защищаться от отдаленных государств, которые не отражают (в своих подходах, - ред.) основных ценностей, которые разделяются странами этого региона", - подчеркнул госсекретарь США.

Ранее Тиллерсон заявлял, что основной нерешенный вопрос в отношениях между США и Россией - это Украина.

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