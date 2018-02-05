На Мальдивах ввели чрезвычайное положение

Силы безопасности получают широкие полномочия относительно арестов и задержаний

Правительство Мальдив объявило 15-дневное чрезвычайное положение на фоне политического кризиса в стране. Об этом сообщает ВВС.

Согласно местному законодательству, силы безопасности получают широкие полномочия относительно арестов и задержаний.

Правительство приостановило работу парламента и приказало армии противостоять любым действиям Верховного суда об импичменте президента Абдуллы Ямина.

Суд разрешил восстановить в должности 12 депутатов, что позволило бы восстановить оппозиционное большинство.

В историческом решении фемида признала судебное разбирательство над бывшим президентом Мохамедом Нашидом неконституционным.

4 февраля правительственная армия окружила здание парламента в Мале. Были арестованы двое оппозиционных депутатов вскоре после того, как парламенту было предложено отстранить и отправить в отставку генерального прокурора и министра обороны страны.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.