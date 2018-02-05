На Мальдивах ввели чрезвычайное положение
Правительство Мальдив объявило 15-дневное чрезвычайное положение на фоне политического кризиса в стране. Об этом сообщает ВВС.
Согласно местному законодательству, силы безопасности получают широкие полномочия относительно арестов и задержаний.
Правительство приостановило работу парламента и приказало армии противостоять любым действиям Верховного суда об импичменте президента Абдуллы Ямина.
Суд разрешил восстановить в должности 12 депутатов, что позволило бы восстановить оппозиционное большинство.
В историческом решении фемида признала судебное разбирательство над бывшим президентом Мохамедом Нашидом неконституционным.
4 февраля правительственная армия окружила здание парламента в Мале. Были арестованы двое оппозиционных депутатов вскоре после того, как парламенту было предложено отстранить и отправить в отставку генерального прокурора и министра обороны страны.
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