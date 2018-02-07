В Германии определились с кандидатурой нового главы МИД

Согласно договоренности, достигнутой на коалиционных переговорах, новым главой МИД ФРГ станет глава Социал-демократической партии Мартин Шульц

Участниками коалиционных переговоров в Германии согласовали кандидатуру нового министра иностранных дел. Согласно договоренности, новым главой МИД ФРГ станет глава Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц. Об этом сообщает dpa.

"Глава немецкой СДП Мартин Шульц назначен министром иностранных дел", - говорится в сообщении.

Участниками коалиционных переговоров являются Социал-демократическая партия Германии Мартина Шульца, Христианско-демократический союз Ангелы Меркель и Христианско-социальный союз Хорста Зеехофера.

Сейчас МИД Германии возглавляет Зигмар Габриэль, который входит в нормандскую четверку (Украина, Германия, Франция, Россия) глав МИД по вопросу разрешения конфликта в Донбассе.

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Ранее сегодня консервативный блок Ангелы Меркель и Социал-демократическая партия Германия фактически согласовали долгожданный коалиционный договор: сторонам остается урегулировать только незначительные разногласия.

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