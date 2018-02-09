Мальчик с синдромом Дауна стал лицом компании Gerber: фото
Полуторагодовалого мальчика с синдромом Дауна выбрали лицом года американской марки детской питания Gerber. Об этом сообщает Украинская служба Би-би-си.
"Лукас Уоррен из штата Джорджия стал первым ребенком с синдромом Дауна, которого назвали "ребенком Gerber". Его изображение будут использовать для продажи и презентации бренда", - отмечается в сообщении.
В компании Gerber отметили, что выбор именно этого мальчика из более 140 тысяч детей, может способствовать социальному восприятию людей с особыми потребностями.
Фото: instagram.com/gerber
"Идеальным выбором" назвал Лукаса главный исполнительный директор Gerber Билл Партыка.
Отец мальчика Джейсон надеется, что победа Лукаса "поможет лучше воспринимать людей с особыми потребностями".
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