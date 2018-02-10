Авиация США уничтожила центральный ускоритель Falcon Heavy - СМИ

ВВС нанесли авиаудар по ступени ракеты, которая после удачного запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy дрейфовала в океане

Военно-воздушные силы США нанесли авиаудар по дрейфующему в океане центральному ускорителю сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, которую компания SpaceX запустила в ночь на 7 февраля. Об этом сообщает портал AmericaSpace.



Центральный ускоритель разбился при попытке сесть на плавучую платформу в Атлантическом океане, остальные две ступени успешно отделились и синхронно вернулись.



Со ссылкой на анонимный источник журналисты сообщают, что ступень ракеты была уничтожена из соображений безопасности, поскольку дрейфуя она представляла опасность для систем навигации и морской жизни.



Отмечается, американская авиация пока не прокомментировала сообщения об авиаударе.

По словам главы компании Илоны Маска, предварительно причиной аварии считают то, что этот узел преждевременно израсходовал топливо, отведенное на торможение, и не смог при посадке сбросить скорость до номинальной, так как работал один двигатель из трех.

Ранее он заявил, что ступень ракеты упала в океан на скорости 480 км/ч буквально в ста метрах от платформы, разрушилась при этом, а обломки частично повредили платформу.

Удачно посаженная ступень:

Это не первая неудача SpaceX с посадкой на море. По ссылке - один из примеров того, как иногда бывает . Однако сугубо полетная часть программы признана успешной.

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6 февраля 2018 года при дебютном запуске сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy на трансмарсианскую орбиту был запущен автомобиль главы Space X Илона Маска Tesla Roadster, за рулем которого сидит манекен в скафандре. Боковые ускорители синхронно сели на площадку на суше. Посадка третьего ускорителя (центрального) на платформу в Атлантическом океане была неудачной - ступень разбилась.

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