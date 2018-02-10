В аэропортах США из-за снегопада отменили более 1200 рейсов

В эпицентре урагана оказались Чикаго (штат Иллинойс) и Детройт (штат Мичиган)

В США из-за снегопада были отменены более 1200 авиарейсов. Об этом сообщает CNN.



В сообщении сказано, что в эпицентре урагана оказались Чикаго (штат Иллинойс) и Детройт (штат Мичиган), где местным властям пришлось закрыть все учебные заведения. Синоптики отмечают, что в среднем за час выпадает до 2,5 см снега.



По информации журналистов, наибольшее количество отмененных рейсов в аэропорту О'Хара в Чикаго и в главном аэропорту Детройта.



Четыре крупнейшие американские авиакомпании Delta, United, Frontier и Southwest предложили своим клиентам перенести полеты на другой день без какой-либо доплаты.



Днем 9 февраля в Чикаго метеорологи зафиксировали рекордный уровень снега за последние три года. Местами он достигает 30 см.



Синоптики предупреждают, что снег продолжит падать в Буффало, Нью-Йорке, Олбани и части западной Новой Англии. На выходных штормовая волна начнет ослабевать, однако ожидается вторая, которая охватит несколько штатов.





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