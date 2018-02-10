В аэропортах США из-за снегопада отменили более 1200 рейсов
В США из-за снегопада были отменены более 1200 авиарейсов. Об этом сообщает CNN.
В сообщении сказано, что в эпицентре урагана оказались Чикаго (штат Иллинойс) и Детройт (штат Мичиган), где местным властям пришлось закрыть все учебные заведения. Синоптики отмечают, что в среднем за час выпадает до 2,5 см снега.
По информации журналистов, наибольшее количество отмененных рейсов в аэропорту О'Хара в Чикаго и в главном аэропорту Детройта.
Четыре крупнейшие американские авиакомпании Delta, United, Frontier и Southwest предложили своим клиентам перенести полеты на другой день без какой-либо доплаты.
Днем 9 февраля в Чикаго метеорологи зафиксировали рекордный уровень снега за последние три года. Местами он достигает 30 см.
Синоптики предупреждают, что снег продолжит падать в Буффало, Нью-Йорке, Олбани и части западной Новой Англии. На выходных штормовая волна начнет ослабевать, однако ожидается вторая, которая охватит несколько штатов.
Читайте также: Снегопад в Украине: без света уже 152 населенных пункта
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
11:44
-
10:57
-
вчера
17:30
-
вчера
18:01
-
вчера
17:09
Новости партнеров
- 72450
- 37753
- 34595
- 32165
- 29223