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Ким Чен Ын пригласил президента Южной Корей в Пхеньян

10.02.2018 09:54
Президент Мун Чжэ Ин принял письменное приглашение из рук сестры лидера КНДР и сказал, что нужно сделать визит, создав нужные условия
Ким Чен Ын пригласил президента Южной Корей в Пхеньян
Ким Е Чен и Мун Чжэ Ин (фото - Yonhap)

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в ближайшее время посетить Пхеньян. Приглашение передала его сестра Ким Е Чен, которая приехала вместе с северокорейской делегацией, передает Yonhap.

"Давайте сделаем это, создав необходимые условия в будущем", - сказал Мун. 

Это первый в истории случай, когда члены семьи лидера Северной Кореи посетили Южную Корею. 

Такой визит, по мнению официального Сеула, демонстрирует готовность Севера улучшать отношения между двумя странами и показывает искренность намерений страны.

9 февраля на церемонии открытия Игр спортсмены обеих стран прошли под одним флагом "единой Кореи".

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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