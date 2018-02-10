Ким Чен Ын пригласил президента Южной Корей в Пхеньян

Президент Мун Чжэ Ин принял письменное приглашение из рук сестры лидера КНДР и сказал, что нужно сделать визит, создав нужные условия

Ким Е Чен и Мун Чжэ Ин (фото - Yonhap)

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в ближайшее время посетить Пхеньян. Приглашение передала его сестра Ким Е Чен, которая приехала вместе с северокорейской делегацией, передает Yonhap.



"Давайте сделаем это, создав необходимые условия в будущем", - сказал Мун.

Это первый в истории случай, когда члены семьи лидера Северной Кореи посетили Южную Корею.



Такой визит, по мнению официального Сеула, демонстрирует готовность Севера улучшать отношения между двумя странами и показывает искренность намерений страны.

9 февраля на церемонии открытия Игр спортсмены обеих стран прошли под одним флагом "единой Кореи".

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