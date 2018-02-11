В США мужчина убил четверых, а затем застрелился
Мужчина по имени Джозеф Никел застрелил четырех человек в графстве Джонсон в штате Кентукки. Как сообщает Lexington Herald-Leader, затем стрелявший покончил с собой.
Имена жертв Никела не сообщаются. Известно, что двое из них были застрелены на кухне одного из домов. После этого Никел сменил локацию, убил еще двух человек и застрелился.
Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате крушения вертолета марки Eurocopter EC130 вблизи Большого каньона в американском штате Аризона. Еще четыре человека получили ранения.
Продолжаются поиски еще двух человек, находившихся в вертолете.
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