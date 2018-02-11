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В США мужчина убил четверых, а затем застрелился

11.02.2018 12:18
Мужчина по имени Джозеф Никел убил четырех человек, а потом застрелился
В США мужчина убил четверых, а затем застрелился
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Мужчина по имени Джозеф Никел застрелил четырех человек в графстве Джонсон в штате Кентукки. Как сообщает Lexington Herald-Leader, затем стрелявший покончил с собой.

Имена жертв Никела не сообщаются. Известно, что двое из них были застрелены на кухне одного из домов. После этого Никел сменил локацию, убил еще двух человек и застрелился.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате крушения вертолета марки Eurocopter EC130 вблизи Большого каньона в американском штате Аризона. Еще четыре человека получили ранения.

Продолжаются поиски еще двух человек, находившихся в вертолете. 
 
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ЛIГАБiзнесIнформ
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