В США мужчина убил четверых, а затем застрелился

Мужчина по имени Джозеф Никел убил четырех человек, а потом застрелился

Мужчина по имени Джозеф Никел застрелил четырех человек в графстве Джонсон в штате Кентукки. Как сообщает Lexington Herald-Leader, затем стрелявший покончил с собой.



Имена жертв Никела не сообщаются. Известно, что двое из них были застрелены на кухне одного из домов. После этого Никел сменил локацию, убил еще двух человек и застрелился.



Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате крушения вертолета марки Eurocopter EC130 вблизи Большого каньона в американском штате Аризона. Еще четыре человека получили ранения.



Продолжаются поиски еще двух человек, находившихся в вертолете.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

