Мэттис о разгроме россиян в Сирии: Это была самозащита
Авиаудары международной коалиции во главе с США по союзным войскам президента Сирии Башара Асада, в результате которых погибли более ста бойцов, атаковавших ранее Сирийские демократические силы (СДС), были нанесены в целях самообороны. Об этом заявил в ходе брифинга в Вашингтоне заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, передает Voice of America.
"Это была самооборона. Разумеется, мы не участвуем в сирийской гражданской войне", - сказал он.
Мэттис сообщил, что в среду, 7 февраля, около 300 военных, которые поддерживают сирийского президента Башара Асада, атаковали штаб-квартиру курдского объединения СДС в районе Дейр-эз-Зор, однако отступили назад после того, как коалиция отбила атаку, выведя из строя артиллерию и два российских танка.
"Я полагаю, сейчас они находятся к западу от реки (Евфрат - ред.)", - добавил он, поскольку она является линией разграничения между войсками режим Асада, которых поддерживает Россия, и СДС, которые при поддержке США воюют с боевиками Исламского государства (ИГ).
Проправительственные силы использовали российские танки Т-55 и Т-72 для скоординированного нападения на СДС, уточнил подполковник Центрального командования США Эрл Браун.
Также сказано, что коалиция поддерживала связь с Россией до, во время и после атаки, и предупредила военное руководство РФ о присутствии СДС в районе происшествия.
По словам Мэттиса, Россия уведомила американскую сторону о том, что ее военнослужащих якобы в этом районе не было.
Место бомбардировки на карте Сирии:
По словам собеседника Associated Press, силы Асада, вероятно, собирались захватить нефтеносные территории в Кушаме. По неофициальным данным, в это вооруженное формирование входят наемники подотчетной Кремлю частной военной компании Дмитрия "Вагнера" Уткина и военные из Ирана.
Об этом также сказал экс-командир донбасских боевиков Игорь Гиркин (Стрелков) со ссылкой на свои источники. По его словам, кроме наемников из ЧВК "Вагнера", также могли быть убиты и военные из подразделений Службы специальных операций Минобороны РФ.
8 февраля стало известно, что более ста бойцов союзных сирийскому диктатору Башару Асаду подразделений погибли в результате совместной контроперации ВВС международной коалиции и оппозиционных сил, которая произошла в ночь на 8 февраля в пригороде Дейр-эз-Зора.
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