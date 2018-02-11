Мэттис о разгроме россиян в Сирии: Это была самозащита

Войска Асада и РФ атаковали штаб-квартиру курдов, но отступили после ответа коалиции, которая вывела из строя артиллерию и два российских танка

Авиаудары международной коалиции во главе с США по союзным войскам президента Сирии Башара Асада, в результате которых погибли более ста бойцов, атаковавших ранее Сирийские демократические силы (СДС), были нанесены в целях самообороны. Об этом заявил в ходе брифинга в Вашингтоне заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, передает Voice of America.

"Это была самооборона. Разумеется, мы не участвуем в сирийской гражданской войне", - сказал он.



Мэттис сообщил, что в среду, 7 февраля, около 300 военных, которые поддерживают сирийского президента Башара Асада, атаковали штаб-квартиру курдского объединения СДС в районе Дейр-эз-Зор, однако отступили назад после того, как коалиция отбила атаку, выведя из строя артиллерию и два российских танка.



"Я полагаю, сейчас они находятся к западу от реки (Евфрат - ред.)", - добавил он, поскольку она является линией разграничения между войсками режим Асада, которых поддерживает Россия, и СДС, которые при поддержке США воюют с боевиками Исламского государства (ИГ).



Проправительственные силы использовали российские танки Т-55 и Т-72 для скоординированного нападения на СДС, уточнил подполковник Центрального командования США Эрл Браун.



Также сказано, что коалиция поддерживала связь с Россией до, во время и после атаки, и предупредила военное руководство РФ о присутствии СДС в районе происшествия.



По словам Мэттиса, Россия уведомила американскую сторону о том, что ее военнослужащих якобы в этом районе не было.