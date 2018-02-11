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Мэттис о разгроме россиян в Сирии: Это была самозащита

11.02.2018 22:29
Войска Асада и РФ атаковали штаб-квартиру курдов, но отступили после ответа коалиции, которая вывела из строя артиллерию и два российских танка
Мэттис о разгроме россиян в Сирии: Это была самозащита
Джеймс Мэттис

Авиаудары международной коалиции во главе с США по союзным войскам президента Сирии  Башара Асада, в результате которых погибли более ста бойцов, атаковавших ранее Сирийские демократические силы (СДС), были нанесены в целях самообороны. Об этом заявил в ходе брифинга в Вашингтоне заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, передает Voice of America.

"Это была самооборона. Разумеется, мы не участвуем в сирийской гражданской войне", - сказал он.

Мэттис сообщил, что в среду, 7 февраля, около 300 военных, которые поддерживают сирийского президента Башара Асада, атаковали штаб-квартиру курдского объединения СДС в районе Дейр-эз-Зор, однако отступили назад после того, как коалиция отбила атаку, выведя из строя артиллерию и два российских танка.

"Я полагаю, сейчас они находятся к западу от реки (Евфрат - ред.)", - добавил он, поскольку она является линией разграничения между войсками режим Асада, которых поддерживает Россия, и СДС, которые при поддержке США воюют с боевиками Исламского государства (ИГ).

Проправительственные силы использовали российские танки Т-55 и Т-72 для скоординированного нападения на СДС, уточнил подполковник Центрального командования США Эрл Браун.

Также сказано, что коалиция поддерживала связь с Россией до, во время и после атаки, и предупредила военное руководство РФ о присутствии СДС в районе происшествия.

По словам Мэттиса, Россия уведомила американскую сторону о том, что ее военнослужащих якобы в этом районе не было.

Место бомбардировки на карте Сирии:

По словам собеседника Associated Press, силы Асада, вероятно, собирались захватить нефтеносные территории в Кушаме. По неофициальным данным, в это вооруженное формирование входят наемники подотчетной Кремлю частной военной компании Дмитрия "Вагнера" Уткина и военные из Ирана. 

Об этом также сказал экс-командир донбасских боевиков Игорь Гиркин (Стрелков) со ссылкой на свои источники. По его словам, кроме наемников из ЧВК "Вагнера", также могли быть убиты и военные из подразделений Службы специальных операций Минобороны РФ.

8 февраля стало известно, что более ста бойцов союзных сирийскому диктатору Башару Асаду подразделений погибли в результате совместной контроперации ВВС международной коалиции и оппозиционных сил, которая произошла в ночь на 8 февраля в пригороде Дейр-эз-Зора. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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