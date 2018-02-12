Авикатастрофа в Подмосковье: найдены более 200 фрагментов тел

На месте катастрофы пассажирского самолета Ан-148 граница поиска разбита на 29 секторов

На месте крушения пассажирского самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья обнаружено более 200 фрагментов тел погибших. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин, передает российский Интерфакс.

"Сейчас найдено более 200 фрагментов тел. Работы продолжаются, в том числе и с воздуха. Следственный комитет делает облет для того, чтобы расширить границу поиска", - сказал Полетыкин с места катастрофы.

Он отметил, что граница поиска разбита на 29 секторов.

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11 февраля 2018 года самолет Ан-148 Саратовских авиалиний потерпел крушение после вылета из московского аэропорта Домодедово в Орск Оренбургской области РФ. На борту был 71 человек - 65 пассажиров и шестеро членов экипажа, все погибли. Граждан Украины среди них не было.

МЧС РФ опровергло информацию, что на месте крушения якобы нашли обломки вертолета Почты России.

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