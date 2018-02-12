Украина примет участие в расследовании крушения Ан-148 в России

Уведомление направлено стране-разработчику самолета, заявили в межгосударственном авиакомитете РФ. "Антонов" готов присоединиться к расследованию

Специалисты госпредприятия Антонов готовы присоединиться к расследованию катастрофы Ан-148-100В в Подмосковье. Об этом заявил президент ГП Александр Кривоконь.

По его словам, самолет был построен 10 июня 2010 года в ОАО Воронежское акционерное самолетостроительное общество. "Самолет имел действующий срок службы до 2020 года. Техническое обслуживание проводилось силами эксплуатанта, то есть а/к Саратовские авиалинии", - подчеркнул Кривоконь.

Он отметил, что расследованием инцидента занимается комиссия межгосударственного авиационного комитета (МАК, - ред.).

Кривоконь уточнил, что в случае получения официального приглашения специалисты ГП Антонов готовы принять участие в расследовании катастрофы и применить все возможные меры для выяснения причин аварии.

В пресс-службе межгосударственного авиационного комитета РФ отметили, что Украина назначила уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании катастрофы пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье.

"Уведомление о катастрофе направлено в Украину - государству-разработчику самолета. Украина назначила Уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании в рамках Приложения 13 к Чикагской конвенции", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что на месте аварии был найден один из бортовых аварийных самописцев, который в ближайшее время будет доставлен в лабораторию МАК для оценки состояния и расшифровки.

В рамках работы комиссии созданы: летная, инженерно-техническая и административные подкомиссии, а также группы метеообеспечения и УВД, которые работают по своим направлениям.

11 февраля 2018 года самолет Ан-148 Саратовских авиалиний потерпел крушение после вылета из московского аэропорта Домодедово в Орск Оренбургской области РФ. На борту был 71 человек - 65 пассажиров и шестеро членов экипажа, все погибли. Граждан Украины среди них не было.

МЧС РФ опровергло информацию, что на месте крушения якобы нашли обломки вертолета Почты России.

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