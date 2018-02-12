Детали личной жизни: названа дата рассмотрения иска Дерипаски
Иск миллиардера Олега Дерипаски к Насте Рыбке (Анастасии Вашукевич, - ред.) начнут рассматривать 1 марта 2018 года в Усть-Лабинском суде Краснодарского края. Об этом сообщили адвокаты Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), пишет Радио Свобода.
Они отметили, что судья Владимир Осипенко отказался показывать представителям российского оппозиционера Алексея Навального документы по иску Дерипаски.
Судья заявил, что оппозиционер не является заинтересованной стороной в данном деле.
Адвокаты ФБК и Навальный считают отказ незаконным.
Оппозиционер напомнил, что его блог и расследование о коррупционных связях Дерипаски и вице-премьера России Сергея Приходько внесли в реестр запрещенной информации именно из-за иска миллиардера.
"Иск подан против физических лиц - Анастасии Вашукевич и Александра Кириллова, которые в своих социальных сетях разместили частные фотографии с изображением Олега Дерипаски, а также аудиозаписи его разговоров, сделанные тайно, раскрыв детали его частной жизни", - цитирует российский Интерфакс представителя Дерипаски.
Навальный опубликовал расследование, в котором рассказал о "неформальных переговорах" на яхте в Норвегии людей, которых он называет бизнесменом Олегом Дерипаской и замглавы правительства Сергеем Приходько.
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