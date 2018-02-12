В Австрии столкнулись поезда: один погиб, более 20 травмированы

О причинах аварии пока не сообщается

В результате столкновения двух пассажирских поездов в районе австрийской станции Никласдорф погиб один человек, более 20 получили травмы различной степени тяжести, среди них трое детей. Об этом сообщает Kurier.

"Красный Крест сообщает со ссылкой на спасателей об одной жертве", - отмечается в сообщении.

Авария произошла сегодня в 12:45. Столкнулись два пассажирских поезда - EuroCity, что ехал с Граца до Саарбрюккена, и пассажирский пригородный поезд S-Bahn (городская электричка, - ред.).

После столкновения один из поездов сошел с рельс. О причинах происшествия пока не сообщают.

Движение на участке южной железнодорожной линии приостановлено.

25 января в Италии под Миланом утром поезд сошел с рельс. В результате аварии погибли два человека, десять раненых были в крайне тяжелом состоянии.

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