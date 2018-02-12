USD:  26.93  27.31   EUR:  32.97  33.61  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Авиакатастрофа в Подмосковье: найдены 1400 фрагментов тел

12.02.2018 19:07
Поисковые работы на месте крушения лайнера продолжаются
Авиакатастрофа в Подмосковье: найдены 1400 фрагментов тел
Скриншот с видео

На месте крушения пассажирского самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья обнаружено свыше 1400 фрагментов тел погибших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.

"Обследовано практически 30 га площади в зоне чрезвычайной ситуации. В ходе поисковых работ обнаружены 499 фрагментов самолета и более 1400 фрагментов тел погибших", - сообщили в штабе.

Поисковые работы на месте крушения лайнера продолжаются.

11 февраля 2018 года самолет Ан-148 Саратовских авиалиний потерпел крушение после вылета из московского аэропорта Домодедово в Орск Оренбургской области РФ. На борту был 71 человек - 65 пассажиров и шестеро членов экипажа, все погибли. Граждан Украины среди них не было.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- будь в курсе событий. Подписывайся на наш Telegram

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 