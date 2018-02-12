Авиакатастрофа в Подмосковье: найдены 1400 фрагментов тел

Поисковые работы на месте крушения лайнера продолжаются

На месте крушения пассажирского самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья обнаружено свыше 1400 фрагментов тел погибших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.

"Обследовано практически 30 га площади в зоне чрезвычайной ситуации. В ходе поисковых работ обнаружены 499 фрагментов самолета и более 1400 фрагментов тел погибших", - сообщили в штабе.

Поисковые работы на месте крушения лайнера продолжаются.

11 февраля 2018 года самолет Ан-148 Саратовских авиалиний потерпел крушение после вылета из московского аэропорта Домодедово в Орск Оренбургской области РФ. На борту был 71 человек - 65 пассажиров и шестеро членов экипажа, все погибли. Граждан Украины среди них не было.

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