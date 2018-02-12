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Жена Трампа-младшего открыла конверт с порошком: она в больнице

12.02.2018 21:38
40-летняя Ванесса Трамп открыла письмо, адресованное сыну президента США
Жена Трампа-младшего открыла конверт с порошком: она в больнице
Ванесса Трамп (фото - gettyimages.com)

Жена Дональда Трампа-младшего доставлена в больницу в Нью-Йорке после того, как она открыла адресованный ее мужу конверт, в котором оказался неизвестный белый порошок. Об этом сообщает АР со ссылкой на полицию.

По предварительной информации полиции, вещество, содержавшееся в конверте, неопасно.

40-летняя Ванесса Трамп открыла письмо, адресованное сыну президента США в понедельник утром в их квартире в центре Манхэттена, отметили следователи. После этого она позвонила 911 и сообщила, что кашляет и чувствует тошноту.

Дело расследуют детективы из разведывательного отдела Департамента полиции Нью-Йорка и агенты секретной службы.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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