Жена Трампа-младшего открыла конверт с порошком: она в больнице
Жена Дональда Трампа-младшего доставлена в больницу в Нью-Йорке после того, как она открыла адресованный ее мужу конверт, в котором оказался неизвестный белый порошок. Об этом сообщает АР со ссылкой на полицию.
По предварительной информации полиции, вещество, содержавшееся в конверте, неопасно.
40-летняя Ванесса Трамп открыла письмо, адресованное сыну президента США в понедельник утром в их квартире в центре Манхэттена, отметили следователи. После этого она позвонила 911 и сообщила, что кашляет и чувствует тошноту.
Дело расследуют детективы из разведывательного отдела Департамента полиции Нью-Йорка и агенты секретной службы.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
08.02.18
09:00
-
вчера
18:15
-
вчера
17:50
-
вчера
16:31
-
вчера
15:19