Майнинг биткоинов: в Исландии может быть нехватка электроэнергии
Майнинг биткоинов в Исландии может привести к нехватке электроенергии в этой стране. Об этом сообщает Би-би-си.
Согласно сообщению, в связи с быстрым ростом популярности майнинга биткоинов в Исландии, на это тратится все больше энергетических ресурсов страны, поскольку открывается много центров по переработке информации.
Отмечается, что в этой стране майнинг биткоинов вошел в стадию "экспоненциального роста".
"Если все эти проекты будут реализованы, у нас не хватит электроэнергии. В этом году потребление электроэнергии центрами майнинга биткоинив, скорее всего, превысит потребление энергии всем населением", - рассказал представитель местной энергетической компании HS Orka.
По его информации, в этом году центрам по переработке информации понадобится 840 гигаватт электроэнергии, в то время как население страны использует около 700 гигаватт электроэнергии в год.
На данный момент практически вся электроэнергия Исландии поступает из возобновляемых альтернативных источников.
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