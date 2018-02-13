Майнинг биткоинов: в Исландии может быть нехватка электроэнергии

В связи с быстрым ростом популярности майнинга биткоинов в Исландии открывается много центров по переработке информации

Майнинг биткоинов в Исландии может привести к нехватке электроенергии в этой стране. Об этом сообщает Би-би-си.



Согласно сообщению, в связи с быстрым ростом популярности майнинга биткоинов в Исландии, на это тратится все больше энергетических ресурсов страны, поскольку открывается много центров по переработке информации.



Отмечается, что в этой стране майнинг биткоинов вошел в стадию "экспоненциального роста".



"Если все эти проекты будут реализованы, у нас не хватит электроэнергии. В этом году потребление электроэнергии центрами майнинга биткоинив, скорее всего, превысит потребление энергии всем населением", - рассказал представитель местной энергетической компании HS Orka.



По его информации, в этом году центрам по переработке информации понадобится 840 гигаватт электроэнергии, в то время как население страны использует около 700 гигаватт электроэнергии в год.



На данный момент практически вся электроэнергия Исландии поступает из возобновляемых альтернативных источников.



Forbes впервые составил список людей, которые разбогатели благодаря криптовалюте. В рейтинг, опубликованный на сайте издания, вошли 19 человек.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.