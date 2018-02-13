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Майнинг биткоинов: в Исландии может быть нехватка электроэнергии

13.02.2018 02:43
В связи с быстрым ростом популярности майнинга биткоинов в Исландии открывается много центров по переработке информации
Майнинг биткоинов: в Исландии может быть нехватка электроэнергии
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Майнинг биткоинов в Исландии может привести к нехватке электроенергии в этой стране. Об этом сообщает Би-би-си.

Согласно сообщению, в связи с быстрым ростом популярности майнинга биткоинов в Исландии, на это тратится все больше энергетических ресурсов страны, поскольку открывается много центров по переработке информации. 

Отмечается, что в этой стране майнинг биткоинов вошел в стадию "экспоненциального роста".

"Если все эти проекты будут реализованы, у нас не хватит электроэнергии. В этом году потребление электроэнергии центрами майнинга биткоинив, скорее всего, превысит потребление энергии всем населением", - рассказал представитель местной энергетической компании HS Orka. 

По его информации, в этом году центрам по переработке информации понадобится 840 гигаватт электроэнергии, в то время как население страны использует около 700 гигаватт электроэнергии в год. 

На данный момент практически вся электроэнергия Исландии поступает из возобновляемых альтернативных источников.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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