Глава МИД Нидерландов уходит в отставку из-за лжи о Путине

"Нидерланды заслуживают министра иностранных дел, который не вызывает никаких сомнений", - сказал Халбе Зейлстра

Министр иностранных дел Халбе Зейлстра признал, что соврал о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в 2016 году, и заявил, что уходит в отставку. Об этом сообщает местное издание NOS.

Зейлстра объявил о своей отставке перед обсуждением в нижней палате парламента его неправдивого заявления о встрече с Путиным.

В своем заявлении министр назвал это "самой большой ошибкой в моем политическом существовании на сегодняшний день". "Нидерланды заслуживают министра иностранных дел, который не вызывает никаких сомнений", - сказал Зейлстра.

При этом отмечается, что запланированная встреча с министром иностранных дел России не состоится.

Ранее Зейлстра заявил, что присутствовал на встрече с Путиным в 2006 году, когда тот говорил о планах на "большую Россию", в которую якобы должны войти Украина и Беларусь. Позже министр признался, что сам не был на встрече, а узнал информацию от источника.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.