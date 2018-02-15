СМИ: Раненые в Сирии российские наемники умирают в госпиталях РФ

По информации Bloomberg, раненые наемники находятся в госпиталях Минбороны РФ и некоторые умирают от полученных травм

Российские наемники, которые воевали в Сирии и получили ранения в результате авиаудара США, находятся в госпиталях Министерства обороны РФ в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника.



Один из источников, который контактирует с наемниками, рассказал, что некоторые от полученных тяжелых травм умирают в госпиталях.

7 февраля 2018 года, по данным Пентагона, около 300-500 бойцов сводных войск поддержки сирийского диктатора Башара Асада атаковали штаб-квартиру преимущественно курдского объединения Сирийские демократических силы (SDF) в районе города Дейр-эз-Зор, но отступили после авиаударов коалиция. По различным данным, погибли более ста проасадовских бойцов.

В Кремле заявили, что "не знают" о погибших там российских военных, и посоветовали уточнять в Минобороны РФ.