Конституции РФ запрещает занимать пост главы государства более двух сроков подряд, однако его выдвижение признано конституционным

Верховный суд РФ признал законной регистрацию действующего главы страны-агрессора Владимира Путина кандидатом в президенты, отклонив жалобу Ксении Собчак, которая требовала признать его участие в выборах неконституционным. Об этом сообщает пропагандистский ресурс РИА Новости.

Согласно сообщению, суд в пятницу, 16 февраля, постановил, что не видит нарушения законодательства в регистрации Путина кандидатом.

Также сказано, что российский суд признал конституционным выдвижение Путина в четвертый раз на должность президента, несмотря на то, что это противоречит конституции РФ, которая запрещает занимать пост главы государства более двух сроков подряд.

Отмечается, что Собчак намерена обжаловать решение суда, назвав его предсказуемым.

В телеграмм-канале ее штаба был опубликован документ, в котором сказано, что Путин "не имеет права выдвигаться и быть зарегистрированным в качестве кандидата в президенты РФ", поскольку уже трижды занимал эту должность.

Там же указано, что в 2012 году Путин договорился с премьером РФ Дмитрием Медведевым о "временной уступке должности президента РФ с обязательством вернуть ее обратно по истечении оговоренного срока". По мнению Собчак, такая договоренность является "злоупотреблением правом путем обхода закона".

Выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года.

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