Крушение лайнера в Иране: украинцев среди погибших нет

Погибли 66 пассажиров и члены экипажа

В самолете, который разбился в горах Ирана, граждан Украины не было. Об этом сообщает консульская служба МИД Украины.



"По предварительной информации консула, граждан Украины не было на борту самолета, потерпевшего крушение в Иране", - говорится в сообщении.



Авиакатастрофа произошла возле города Семиром в провинции Исфахан. В авиакомпании Aseman Airlines, который принадлежал самолет, подтвердили, что выжить не удалось никому. Погибли 66 пассажиров и члены экипажа.



Рейс осуществлялся из Тегерана в Ясуджа.