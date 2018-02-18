Крушение лайнера в Иране: украинцев среди погибших нет
В самолете, который разбился в горах Ирана, граждан Украины не было. Об этом сообщает консульская служба МИД Украины.
"По предварительной информации консула, граждан Украины не было на борту самолета, потерпевшего крушение в Иране", - говорится в сообщении.
Авиакатастрофа произошла возле города Семиром в провинции Исфахан. В авиакомпании Aseman Airlines, который принадлежал самолет, подтвердили, что выжить не удалось никому. Погибли 66 пассажиров и члены экипажа.
Рейс осуществлялся из Тегерана в Ясуджа.
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11 февраля 2018 года самолет Ан-148 Саратовских авиалиний потерпел крушение после вылета из московского аэропорта Домодедово в Орск Оренбургской области РФ. На борту был 71 человек - 65 пассажиров и шестеро членов экипажа, все погибли. Граждан Украины среди них нет.
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