В США радиоведущая родила в прямом эфире своего шоу
В США радиоведущая Кассиди Проктор решила рожать в прямом эфире своего шоу, когда у нее внезапно начались преждевременные схватки. Об этом сообщает ВВС.
История произошла в городе Сент-Луис, на радиостанции The Arch.
По словам Проктор, роды в прямом эфире стали логическим продолжением ее ежедневной работы в шоу, поскольку она делится со слушателями всеми аспектами жизни.
При этом имя для ребенка выбрали радиослушатели путем голосования. Больше всего голосов получило имя Джеймсон.
Соведущий женщины Спенсер Гравес рассказал агентству, что рождение в прямом эфире было "магическим и интимным моментом".
Во Львовской области планируют ввести платные роды.
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