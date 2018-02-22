USD:  26.88  27.21   EUR:  32.93  33.50  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В США радиоведущая родила в прямом эфире своего шоу

22.02.2018 21:53
Соведущий женщины сказал, что рождение в прямом эфире было "магическим и интимным моментом"
В США радиоведущая родила в прямом эфире своего шоу
Фото: instagram.com/radiocassiday

В США радиоведущая Кассиди Проктор решила рожать в прямом эфире своего шоу, когда у нее внезапно начались преждевременные схватки. Об этом сообщает ВВС.

История произошла в городе Сент-Луис, на радиостанции The Arch.

По словам Проктор, роды в прямом эфире стали логическим продолжением ее ежедневной работы в шоу, поскольку она делится со слушателями всеми аспектами жизни.

Little Jedi.

A post shared by Cassiday Proctor (@radiocassiday) on

При этом имя для ребенка выбрали радиослушатели путем голосования. Больше всего голосов получило имя Джеймсон.

Соведущий женщины Спенсер Гравес рассказал агентству, что рождение в прямом эфире было "магическим и интимным моментом".

Во Львовской области планируют ввести платные роды.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- читайте самое главное в мобильном

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 