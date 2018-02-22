В США радиоведущая родила в прямом эфире своего шоу

Соведущий женщины сказал, что рождение в прямом эфире было "магическим и интимным моментом"

В США радиоведущая Кассиди Проктор решила рожать в прямом эфире своего шоу, когда у нее внезапно начались преждевременные схватки. Об этом сообщает ВВС.

История произошла в городе Сент-Луис, на радиостанции The Arch.

По словам Проктор, роды в прямом эфире стали логическим продолжением ее ежедневной работы в шоу, поскольку она делится со слушателями всеми аспектами жизни.

Little Jedi. A post shared by Cassiday Proctor (@radiocassiday) on Feb 20, 2018 at 11:19am PST

При этом имя для ребенка выбрали радиослушатели путем голосования. Больше всего голосов получило имя Джеймсон.

Соведущий женщины Спенсер Гравес рассказал агентству, что рождение в прямом эфире было "магическим и интимным моментом".

Во Львовской области планируют ввести платные роды.

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