Кадыров в Telegram проклял Сталина "во веки веков"

Глава Чечни отметил, что, несмотря на множество трагических событий и войн, пережитых чеченским народом, Сталин причинил ему самый большой вред

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram проклял "во веки веков" советского диктатора Иосифа Сталина за депортацию чеченского и ингушского народов в 1944 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Кадыров отметил, что, несмотря на множество трагических событий и войн, пережитых чеченским народом, Сталин причинил ему самый большой вред.

"Ни одна из этих войн не идет ни в какое сравнение с репрессиями Иосифа Сталина (будь он проклят во веки веков) против чеченского народа", - написал Кадыров.

Напомним, летом 2017 года опрошенные социологами Левада-Центра россияне (83%) назвали Сталина самым выдающимся человеком всех времен и народов.

Недавно в России запретили прокат кинокомедии "Смерть Сталина".

Сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что в 2016 г в одном из помещений посольства РФ в Буэнос-Айресе была обнаружена крупная партия кокаина, принадлежавшая сотруднику посольства.

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