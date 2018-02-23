Помощник Манафорта признал вину в сговоре против США - Reuters

Ричард Гейтс признался в даче ложных показаний и пошел на сделку с офисом спецпрокурора Мюллера, который расследует роль РФ в американских выборах

В пятницу, 23 февраля, Ричард Гейтс, который был помощником Пола Манафорта во время его работы главой избирательного штаба Дональда Трампа на выборах 2016 года, признал себя виновным в заговоре против США и в том, что лгал следствию. Теперь он сотрудничает с офисом спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует роль России в американских выборах. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, Гейтс согласился пойти на следку с офисом Мюллера в обмен на менее строгий приговор.



Согласно сообщению, слушания по делу бывшего советника американского президента начались в пятницу в 14:00 по местному времени (в 21:00 по Киеву) в суде округа Колумбия (штат Вашингтон). Представитель офиса спецпрокурора Мюллера заявил на заседании, что Гейтсу могут сократить тюремный срок, в зависимости от степени его сотрудничества со следствием.



Отмечается, что Гейтса обвиняют по нескольким статьям, включая банкротство и сговор с целью отмывания денег, где ему грозят десятилетия в тюрьме, но по обвинению, в котором он признал себя виновным, ему грозит до шесть лет.



Сказано, что он сознался в предоставлении Минюсту США ложной документации о лоббировании интересов иностранного субъекта с ноября 2016 года по февраль 2017 года. За это ему грозит от 57 до 71 месяца лишения свободы.



23 февраля стало известно, что против экс-политтехнолога и главы избирательного штаба Дональда Трампа американца Пола Манафорта, а также его помощника Ричарда Гейтса, выдвинули новые обвинения в уклонении от налогов на доходы полученные в Украине во время работы на беглого экс-президента Виктора Януковича.



Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера обвиняет Манафорта в том, что через его оффшорные счета прошло более 75 миллионов долларов. Обвинение указывает, что с помощью Гейтса он отмыл более 30 миллионов долларов дохода, которые скрыл от Министерства финансов США и Минюста. Его помощник, в свою очередь, скрыл около трех миллионов долларов дохода.