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Двойной теракт в столице Сомали: минимум 18 погибших

24.02.2018 03:57
В Могадишо взорвались два автомобиля, один из которых недалеко от резиденции президента страны
Двойной теракт в столице Сомали: минимум 18 погибших
Фото: www.euronews.com

В столице Сомали Могадишо произошел двойной теракт, в результате которого погибли минимум 18 человек. Об этом сообщает Reuters.

"К настоящему моменту погибли 18 человек, еще 20 получили ранения", - сообщили медики.

Согласно сообщению, первый автомобиль взорвался неподалеку от резиденции президента, затем взорвался другой - рядом с одним из отелей. После взрывов была слышна стрельба.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 23 февраля.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация Аш-Шабаб  - "Молодежное движение моджахедов" (группа сомалийских исламистов, прежде всего действующих в Сомали).

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ЛIГАБiзнесIнформ
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