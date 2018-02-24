Двойной теракт в столице Сомали: минимум 18 погибших
В столице Сомали Могадишо произошел двойной теракт, в результате которого погибли минимум 18 человек. Об этом сообщает Reuters.
"К настоящему моменту погибли 18 человек, еще 20 получили ранения", - сообщили медики.
Согласно сообщению, первый автомобиль взорвался неподалеку от резиденции президента, затем взорвался другой - рядом с одним из отелей. После взрывов была слышна стрельба.
Отмечается, что инцидент произошел вечером 23 февраля.
Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация Аш-Шабаб - "Молодежное движение моджахедов" (группа сомалийских исламистов, прежде всего действующих в Сомали).
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