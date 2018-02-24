Конфликт интересов: министр энергетики Болгарии подаст в отставку

Решение об увольнении Петковой примет болгарский премьер Бойко Борисов

Министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова подаст в отставку из-за вероятного конфликта интересов при заключении крупной межгосударственной сделки. Об этом Петкова заявила во время пресс-конференции в Софии, передает Укринформ.



"У меня уже состоялся разговор с премьер-министром и в ближайшее время подам ему прошение об отставке. Решение об этом примет глава правительства", - сообщила министр.



По ее словам, "при возникновении малейших, даже очень незначительных проблем или сомнений, достойным поступком для каждого чиновника такого ранга должна быть только отставка".



Отмечается, что, по предварительной информации, которая появилась в болгарских СМИ, поводом для отставки послужило то, что "руководителем энергетической компании Інерком-Групп (электрораспределительные сети Болгарии - ред.), которая принимала участие в сделке по покупке активов чешской компании ЧЭЗ, является кума министра энергетики Гинка Вирбакова".



Также сказано, что премьер-министр Болгарии Бойко Борисов пока никак не прокомментировал решение министра энергетики.



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