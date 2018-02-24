Ракета может поражать морские и наземные цели в радиусе 350 км

23 февраля в Индии успешно испытали баллистическую ракету "Дхануш" класса земля-земля, которая может нести ядерную боеголовку. Об этом сообщает The Times of India.



Радиус действия ракеты - 350 км. Ее запустили с корабля в Бенгальском заливе.



Ракета может нести 500 кг полезного груза и поражать цели на суше и на земле.



Предыдущее испытание "Дхануш" было в апреле 2015 года.

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