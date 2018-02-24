В Тунисе задержали судно с российским оружием, Москва молчит
В Тунисе задержали судно с контрабандой оружия из России. Ural под флагом Панамы вышел из Новороссийска, на его борту обнаружили незарегистрированные контейнеры с военной транспортной техникой. Об этом сообщает итальянское издание Agenzia Nova.
Согласно сообщению, силовики предполагают, что оружие предназначалось незаконным вооруженным формированиям. Делом занимается антитеррористическое подразделение Минюста.
По данным представителя таможни Хашема Заннеда, судно направлялось в Камерун зашло в порт Сфакса из-за поломки еще 15 февраля. Контролирующие службы нашли на борту 24 незарегистрированных контейнера.
Отмечается, что военные, которые обследовали груз, считают, что это оборудование предназначено для создания военного лагеря. В контейнерах Ural были бронеавтомобили, БМП, бульдозеры, медицинская техника, электрогенераторы, военная униформа, рации и оборудование для спутниковой связи.
В свою очередь, от российской стороны пока не последовало никаких комментариев.
Также сказано, что подозрение властей вызвал странный маршрут судна, который вовсе не был направлен в сторону Камеруна, как было заявлено в маршруте, пишет издание Морской бюллетень.
"Очень странным является маршрут судна, вышедшего из Новороссийска назначением на Камерун. Какие-то проблемы возникли у него в Ионическом море 9 февраля, но судно пересекло малым ходом почти все Ионическое море - само по себе странно, потому что ему с портом назначения в Камеруне в Ионическом море нечего было вообще делать. Дальше - интереснее. Судно резко повернуло на юг и подошло к ливийскому побережью, где опять призадумалось и некоторое время курсировало на малых скоростях. Затем оно проследовало к Триполи, там опять задумалось, пока наконец 13 февраля не легло на окончательный курс к Сфаксу", - написал создатель ресурса Михаил Войтенко.
По данным Войтенко, 20 февраля на борт судна с российским оружие, которое принадлежит турецкой компании, пытались зайти сотрудники посольства РФ в Тунисе, однако их не допустили.
Были задержаны члены экипажа, но их национальность не раскрывается.
Турецкое издание Deniz Haber уточняет, что судно принадлежит компании Kalyoncu Group.
Читайте также: В Аргентине раскрыли схему поставок кокаина через посольство РФ
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:50
-
14:25
-
12:42
-
10:50
-
11:30
Новости партнеров
- 175552
- 78688
- 61844
- 61205
- 29278