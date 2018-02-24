В Тунисе задержали судно с российским оружием, Москва молчит

Военные считают,, что оружие с судна Ural предназначалось незаконным вооруженным формированиям для создания военного лагеря

В Тунисе задержали судно с контрабандой оружия из России. Ural под флагом Панамы вышел из Новороссийска, на его борту обнаружили незарегистрированные контейнеры с военной транспортной техникой. Об этом сообщает итальянское издание Agenzia Nova .

Согласно сообщению, силовики предполагают, что оружие предназначалось незаконным вооруженным формированиям. Делом занимается антитеррористическое подразделение Минюста.

По данным представителя таможни Хашема Заннеда, судно направлялось в Камерун зашло в порт Сфакса из-за поломки еще 15 февраля. Контролирующие службы нашли на борту 24 незарегистрированных контейнера.

Отмечается, что военные, которые обследовали груз, считают, что это оборудование предназначено для создания военного лагеря. В контейнерах Ural были бронеавтомобили, БМП, бульдозеры, медицинская техника, электрогенераторы, военная униформа, рации и оборудование для спутниковой связи.

В свою очередь, от российской стороны пока не последовало никаких комментариев.

Также сказано, что подозрение властей вызвал странный маршрут судна, который вовсе не был направлен в сторону Камеруна, как было заявлено в маршруте, пишет издание Морской бюллетень .

"Очень странным является маршрут судна, вышедшего из Новороссийска назначением на Камерун. Какие-то проблемы возникли у него в Ионическом море 9 февраля, но судно пересекло малым ходом почти все Ионическое море - само по себе странно, потому что ему с портом назначения в Камеруне в Ионическом море нечего было вообще делать. Дальше - интереснее. Судно резко повернуло на юг и подошло к ливийскому побережью, где опять призадумалось и некоторое время курсировало на малых скоростях. Затем оно проследовало к Триполи, там опять задумалось, пока наконец 13 февраля не легло на окончательный курс к Сфаксу", - написал создатель ресурса Михаил Войтенко.

По данным Войтенко, 20 февраля на борт судна с российским оружие, которое принадлежит турецкой компании, пытались зайти сотрудники посольства РФ в Тунисе, однако их не допустили.

Были задержаны члены экипажа, но их национальность не раскрывается.

Турецкое издание Deniz Haber уточняет, что судно принадлежит компании Kalyoncu Group.



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