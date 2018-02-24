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В Латвии ограбили дом подозреваемого в коррупции президента банка

24.02.2018 18:59
Адвокат президента Центробанка заявил, что из его дома украли "много важных вещей"
В Латвии ограбили дом подозреваемого в коррупции президента банка
Фото: скриншот с видео

В ночь на 24 февраля неизвестные обокрали дом подозреваемого в коррупции президента Банка Латвии Илмара Римшевича. Об этом сообщает портал Delfi.

О происшествии сообщил его адвокат Саулведис Варпиньш. По его словам, преступники ворвались в частное владение Римшевича в Лангстини, "разгромили его и украли много важных вещей".

Сам президент банка, по словам его представителя, связывает ограбление с событиями последних недель и считает, что оно произошло неслучайно.

"Ситуация свидетельствует о том, что это была заранее спланированная, профессионально и хорошо организованная операция", - заявил адвокат.

Ранее в ходе пресс-конференции Римшевич  заявлял, что ему угрожали и связал это со сговором нескольких латвийских банков.

Антикоррупционное бюро Латвии задержало президента Центробанка18 февраля после обысков в его офисе и дома. По данным СМИ, его подозревали в вымогательстве взятки, вымогательстве группой лиц по предварительному сговору и посредничестве при даче взятки. Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис призвал подать в отставку президента Банка Латвии, задержаного по подозрению в коррупции.

19 февраля президента Банка Латвии Илмара Римшевича отпустили под залог в размере 100 тысяч евро.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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