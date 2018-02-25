Президент Мексики отменил визит в США, поговорив с Трампом - СМИ
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето отменил визит в США после телефонного разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Washington Post.
Во время разговора двух президентов речь шла о строительстве стены на границе США и Мексики. Прийти к консенсусу они не смогли, пишет издание.
6 января администрация Трампа запросила у Сената США $18 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Изначально президент США планировал, что строительство ограждения, длиной в 3000 км оплатит Мексика.
18 января Трамп заявил, что Мексика - одна из самых опасных стран в мире и стена нужна "ради безопасности" США.
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