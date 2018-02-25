Манафорт просит временно освободить его из-под ареста

Политтехнолог просит отпустить его на похороны тестя

Бывший политтехнолог Партии регионов и экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт попросил у суда освободить его из-под домашнего ареста, чтобы посетить похороны своего тестя в Нью-Йорке, сообщает Reuters.

Согласно заявлению, тесть Манафорта умер в субботу.

23 февраля Ричард Гейтс, который был помощником Манафорта во время его работы главой избирательного штаба Трампа на выборах 2016 года, признал себя виновным в заговоре против США и в том, что лгал следствию. Теперь он сотрудничает с офисом спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует роль России в американских выборах.

Среди обвинений против Манафорта и Гейтса - отмывание крупных сумм денег. Позже к этому добавилось обвинение в сокрытие 30 млн долларов и уклонение от уплаты налогов.

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