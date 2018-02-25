Расследование связей с РФ: в США выпустили документ в защиту ФБР

Представители Демократической партии заявляют, что все действия ФБР и Минюста по расследованию связей с РФ, - законны

В США представители Демократической партии выпустили меморандум, призванный опровергнуть утверждения республиканцев о предполагаемых нарушениях, допущенных сотрудниками Федерального бюро расследований и Минюста при расследовании предполагаемого вмешательства России в выборы в США. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Нынешний текст документа - это вторая редакция, поскольку публикацию первой заблокировал президент Дональд Трамп из-за якобы секретности этого меморандума. Представитель Белого дома Радж Шах назвал его "политически мотивированным" документом, который "наполнен неподтвержденными обвинениями".

В частности, в четырехстраничном документе говорится, что сотрудники ФБР и Минюста не "злоупотребляли" так называемой программой слежки FISA - акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки.

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По сути, ФБР и Минюст выполнили свой долг по защите страны, получив разрешение суда на использование FISA против Картера Пейджа, подозреваемого в том, что он явялется агентом российских властей, считают составители меморандума.

21 февраля Трамп заявил, что не отрицает: россияне фактически вмешались в выборы президент США в 2016 году. При этом он убежден - их действия якобы не повлияли на результаты.

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