Китай раскритиковал новые санкции США против КНДР

В Китае заявили, что резолюций ООН не нарушали, а санкции США против КНДР могут навредить китайско-американским отношениям

Китай "возмущен" новыми санкциями США против Северной Кореи, введенными за ядерное вооружение Пхеньяна. Об этом говорится в заявлении МИД Китая, передает Reuters.

Пекин выступает против односторонних санкций США, направленных, в том числе, против китайских компаний и физических лиц Китая. Согласно заявлению МИД, такие действия могут навредить сотрудничеству между Китаем и Соединенными Штатами.

В ведомстве также подчеркивают, что Китай всегда неукоснительно и полностью выполнял резолюции ООН по КНДР и не позволяет ни одному из своих граждан или компаний нарушать ее.

23 февраля президент Дональд Трамп заявил, что США вводят "самый большой в истории" пакет санкций против Северной Кореи, чтобы вынудить ее отказаться от своих ядерных и ракетных программ. В списке - одно лицо, 27 компаний и 28 морских судов.

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