Китай раскритиковал новые санкции США против КНДР
Китай "возмущен" новыми санкциями США против Северной Кореи, введенными за ядерное вооружение Пхеньяна. Об этом говорится в заявлении МИД Китая, передает Reuters.
Пекин выступает против односторонних санкций США, направленных, в том числе, против китайских компаний и физических лиц Китая. Согласно заявлению МИД, такие действия могут навредить сотрудничеству между Китаем и Соединенными Штатами.
В ведомстве также подчеркивают, что Китай всегда неукоснительно и полностью выполнял резолюции ООН по КНДР и не позволяет ни одному из своих граждан или компаний нарушать ее.
23 февраля президент Дональд Трамп заявил, что США вводят "самый большой в истории" пакет санкций против Северной Кореи, чтобы вынудить ее отказаться от своих ядерных и ракетных программ. В списке - одно лицо, 27 компаний и 28 морских судов.
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