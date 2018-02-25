WSJ: Путин пытается вытеснить Трампа из Сирии

Столкновение между вагнеровцами и армией США означает, что Путин хочет контролировать Сирию целиком, убеждены редакторы WSJ

Атаку российских военных из ЧВК Вагнера на штаб-квартиру Сирийских демократических сил мог срежиссировать российский олигарх Евгений Пригожин. Об этом пишут редакторы The Wall Street Journal.

Журналисты предполагают, что войска поддержки сирийского диктатора Башара Асада, в числе которых были и вагнеровцы, атаковали, чтобы вызвать агрессивную реакцию у США и запугать президента Дональда Трампа настолько, чтобы он вывел американский контингент из Сирии. Это сражение осталось за Вооруженными силами США, но Владимир Путин наверняка попытается отомстить за неудачу, убеждена редколлегия.

На данный момент известно, что в ночь с 7 на 8 февраля объединенные войска в количестве нескольких сотен человек напали на американскую базу в районе Дайр-эз-Зора. Впоследствии в Пентагоне сообщили, что атака отряда, по численности близкого к батальону, поддерживалась танками, артиллерией и минометами. Солдаты американской армии ответили артиллерией и ударами с воздуха. Министр обороны США Джеймс Мэттис сказал, что был озадачен тем нападением, поскольку "было известно, что позиции (США - ред.) там, русские явно знали об этом". В данном случае Мэттис ссылался на договор между США и РФ о прекращении огня, согласно которому русские должны были держаться на западном берегу Евфрата.



Тем не менее, несмотря на это и несмотря на попытки Кремля скрыть правду, известно, что вагнеровцы погибли при столкновении. Через несколько дней после этого события Министерство обороны страны-агрессора вынуждено было признать, что столкновение имело место и что там погибли россияне, "но ни солдат, ни российского оружия там не было".



"Это зависит от того, что считать "российскими вооруженными силами", - отмечают редакторы WSJ. По их мнению, к этой истории Пригожин вполне может быть причастен, поскольку грязные делишки по заказу Путина - одно из его повседневных занятий. В частности, среди его бизнесов - то самое Агентство интернет-исследований, которое США обвиняют во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году.



WSJ указывает, что Путин вообще любит использовать наемников - потому что с наемниками легче скрыть правду, если что-то пойдет не так. Он использовал их в Крыму и Донбассе. В 2016 году администрация Барака Обамы внесла Пригожина в санкционные списки за вторжение России в Украину, а в июне этого года Белый дом уже при Трампе добавил в эти списки Дмитрия Уткина - бывшего офицера госбезопасности РФ, связанного с ЧВК Вагнера, поставляющей наемников. В Сирии вангеровцы воюют с 2015 года.



Американские СМИ сообщают, что Пригожин лично получил разрешение на атаку от одного из российских министров и обсудил эту идею с сирийским руководством. Однако он вряд ли отважился на подобную операцию без одобрения Кремля.



Но почему это одобрение последовало, задаются вопросом журналисты. Возможно, Путин хотел захватить какие-либо территории, которые сейчас контролируют США, возможно - захватить американцев в плен, нанести им урон, сделав таким образом цену пребывания американской армии в Сирии слишком высокой. Как бы то ни было, атака показывает, что Путин стремится навредить интересам США везде где только можно, даже учитывая риск прямого военного противостояния, убеждена редколлегия. "Возможно, Трамп не хочет унижать Путина, но русские не простят этого поражения как раз потому, что США молчит об этом (об атаке - ред.)", - пишут журналисты.



Кроме того, скоро в России президентские выборы, и Путину совершенно не нужно, чтобы его избиратели узнали об этом позорном поражении вагнеровцев. А чем меньше США говорят правду, тем больше у Путина возможностей врать.



Наконец, атака показывает, что американцы контролируют фактически безопасную часть Сирии. И хотя победа над ИГ остается целью операции, нужно уже сейчас задуматься, какой будет Сирия после ИГ. Путин наверняка попытается оттеснить США и их союзников так, чтобы управлять Сирией вместе с Ираном. "Следует ожидать новых столкновений", - прогнозируют журналисты WSJ.



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