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Трамп: США готовы к переговорам с КНДР на определенных условиях

27.02.2018 01:32
Американский президент рассказал о перспективах переговоров с Северной Кореей на встрече с губернаторами штатов
Трамп: США готовы к переговорам с КНДР на определенных условиях
Дональд Трамп (фото - Getty Images)

США готовы преступить к переговорам с режимом Ким Чен Ына, но только при соблюдении определенных условий. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с губернаторами штатов в Белом доме, передает Радио Свобода.

По словам американского президента, в результате призывов его Белого дома к китайским властям, Пекин приложил больше усилий для решения северокорейской проблемы, чем ранее.

Отмечается, что Вашингтон оказывает на Северную Корею растущее давление в связи с развитием ядерной и ракетной программ Пхеньяна. Трамп подчеркнул, что, несмотря на санкции против КНДР, в Северную Корею поступает много товаров из РФ.

"Посмотрим, что будет происходить", - сказал президент США о перспективах переговоров с КНДР.

Ранее в Госдепартамента США заявили, что любые переговоры с режимом в Пхеньяне должны вести к сворачиванию ядерной программы КНДР.

В пятницу, 23 февраля, США объявили о внедрении очередного крупного пакета санкций против КНДР и тех, кто ведет дела с этой страной.

Читайте также: США должны снизить планку для начала диалога с КНДР - Сеул

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ЛIГАБiзнесIнформ
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