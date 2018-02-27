Трамп: США готовы к переговорам с КНДР на определенных условиях

Американский президент рассказал о перспективах переговоров с Северной Кореей на встрече с губернаторами штатов

США готовы преступить к переговорам с режимом Ким Чен Ына, но только при соблюдении определенных условий. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с губернаторами штатов в Белом доме, передает Радио Свобода.



По словам американского президента, в результате призывов его Белого дома к китайским властям, Пекин приложил больше усилий для решения северокорейской проблемы, чем ранее.



Отмечается, что Вашингтон оказывает на Северную Корею растущее давление в связи с развитием ядерной и ракетной программ Пхеньяна. Трамп подчеркнул, что, несмотря на санкции против КНДР, в Северную Корею поступает много товаров из РФ.



"Посмотрим, что будет происходить", - сказал президент США о перспективах переговоров с КНДР.