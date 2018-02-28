Зятю и советнику Трампа закрыли доступ к сверхсекретным данным

Джареду Кушнеру понизили уровень доступа и он больше не может свободно ознакамливаться со всеми засекреченными документами

Советника и зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера лишили права доступа к сверхсекретным данным. Об этом сообщает Politico.



Теперь он не сможет ознакомится с рядом документов, к которым раньше имел неограниченный доступ.



Также понижены в уровне доступа все помощники Белого дома, которые работают по временным разрешениям высшего уровня. Им доступны максимум данные с пометкой "секретные", но не "сверхсекретные".

Спецпрокурор Роберт Мюллер расследует усилия Кушнера по привлечению иностранных инвесторов за пределами России для финансирования своей компании во время работы переходной администрации Белого дома, в том числе в Китае.

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