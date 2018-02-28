В США суд снял часть обвинений с помощника Манафорта

Спустя несколько дней после того, как Ричард Гейтс пошел на сделку со следствием, с него сняли часть обвинений

Суд в США снял часть обвинений с Ричарда Гейтса, который был помощником Пола Манафорта во время его работы главой избирательного штаба Дональда Трампа на выборах 2016 года. Об этом сообщает Politico.



С Гейста сняли обвинения в уклонении от уплаты налогов и банковском мошенничестве.



Ранее он пошел на сделку со следствием, согласился сотрудничать и признал себя виновным в заговоре против США и в том, что лгал следствию.

23 февраля против экс-политтехнолога и главы избирательного штаба Дональда Трампа американца Пола Манафорта, а также его помощника Ричарда Гейтса, выдвинули новые обвинения в уклонении от налогов на доходы полученные в Украине во время работы на беглого экс-президента Виктора Януковича.



Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера обвиняет Манафорта в том, что через его оффшорные счета прошло более 75 миллионов долларов. Обвинение указывало, что с помощью Гейтса он отмыл более 30 миллионов долларов дохода, которые скрыл от Министерства финансов США и Минюста.

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