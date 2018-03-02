Пучдемон отказался стать главой Каталонии - AFP

Отстраненный президент региона призвал избрать новым главой другого представителя сепаратистского блока Каталонии

Отстраненный глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон отказался участвовать в выборах президента региона в качестве кандидата. Об этом сообщает AFP.



"Я не стану выдвигать себя кандидатом на пост президента региона", - официально заявил Пучдемон во время выступления в Бельгии.



При этом он призвал избрать "быстрее" нового кандидата от сепаратистского блока Каталонии, который выиграл выборы в декабре 2017 года.



Пучдемон призвал поддержать другого сторонника независимости Каталонии Жорди Санчеса, который в данный момент находится в тюремном заключении по обвинению в мятеже.