Пучдемон отказался стать главой Каталонии - AFP
Отстраненный глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон отказался участвовать в выборах президента региона в качестве кандидата. Об этом сообщает AFP.
"Я не стану выдвигать себя кандидатом на пост президента региона", - официально заявил Пучдемон во время выступления в Бельгии.
При этом он призвал избрать "быстрее" нового кандидата от сепаратистского блока Каталонии, который выиграл выборы в декабре 2017 года.
Пучдемон призвал поддержать другого сторонника независимости Каталонии Жорди Санчеса, который в данный момент находится в тюремном заключении по обвинению в мятеже.
Ключевые сепаратистские партии Каталонии договорились о переизбрании беглого Карлеса Пучдемона главой правительства региона в конце января 2018 года. Сейчас он находится в Бельгии, если же он вернется в Испанию, его арестуют по обвинению в сепаратизме.
21 декабря 2017 года на досрочных парламентских выборах в Каталонии большинство голосов получили партии, которые выступают за отделение региона от Испании.
22 декабря испанский премьер-министр Мариано Рахой заявил, что готов к переговорам только с победителем на выборах в Каталонии, но не со смещенным Пучдемоном.
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