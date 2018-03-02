USD:  26.63  26.93   EUR:  32.37  32.96  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Пучдемон отказался стать главой Каталонии - AFP

02.03.2018 02:14
Отстраненный президент региона призвал избрать новым главой другого представителя сепаратистского блока Каталонии
Пучдемон отказался стать главой Каталонии - AFP
Карлес Пучдемон (фото - Getty Images)

Отстраненный глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон отказался участвовать в выборах президента региона в качестве кандидата. Об этом сообщает AFP.

"Я не стану выдвигать себя кандидатом на пост президента региона", - официально заявил Пучдемон во время выступления в Бельгии.

При этом он призвал избрать "быстрее" нового кандидата от сепаратистского блока Каталонии, который выиграл выборы в декабре 2017 года.

Пучдемон призвал поддержать другого сторонника независимости Каталонии Жорди Санчеса, который в данный момент находится в тюремном заключении по обвинению в мятеже.

Ключевые сепаратистские партии Каталонии договорились о переизбрании беглого Карлеса Пучдемона главой правительства региона в конце января 2018 года. Сейчас он находится в Бельгии, если же он вернется в Испанию, его арестуют по обвинению в сепаратизме.

21 декабря 2017 года на досрочных парламентских выборах в Каталонии большинство голосов получили партии, которые выступают за отделение региона от Испании.

22 декабря испанский премьер-министр Мариано Рахой заявил, что готов к переговорам только с победителем на выборах в Каталонии, но не со смещенным Пучдемоном.

Читайте также: Зачем Каталония добивается независимости

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- актуальная информация прямо в вашей новостной ленте

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 