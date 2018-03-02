В Берлине автобус столкнулся с вертолетом: фото

Необычная авария спровоцировала еще одно ДТП - водитель другого автобуса, увидев произошедшее, отвлекся и врезался в столб

В Берлине, на автостоянке автобус компании BVG столкнулся с приземлившимся там спасательным вертолетом. Об этом сообщает Berliner Morgenpost.

В полиции рассказали, что водитель автобуса, по-видимому, хотел проехать мимо вертолета, но неверно оценил место для маневра.

По предварительной информации, автобус, видимо, задел лопасти вертолета.

Фото: twitter.com/polizeiberlin

Тем не менее, через некоторое время, после технического осмотра, вертолет смог подняться в небо.

Однако необычная авария спровоцировала еще одно ДТП. Водитель другого автобуса, увидев произошедшее, отвлекся и врезался в столб.

"В будущем вертолеты и автобусы BVG должны держаться подальше друг от друга", - отмечает немецкое издание.

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