В НАТО назвали угрозы Путина неприемлемыми

В НАТО в который раз подчеркнули, что их система противоракетной обороны не направлена против России

Заявления президента РФ Владимира Путина в адрес НАТО "неприемлемы" и не способствуют усилиям по снижению напряженности. Об этом заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, сообщает Reuters.

"Российские заявления с угрозами нападения на союзников неприемлемы и контрпродуктивны", - сказала она.

"Мы не хотим новой холодной войны или новой гонки вооружений. Все союзники поддерживают соглашения о контроле над вооружениями, которые укрепляют доверие для всеобщего блага", - отметила Лунгеску.

В НАТО в который раз подчеркнули, что их система противоракетной обороны не направлена против России.

"Как мы неоднократно заявляли, противоракетная оборона альянса не разработана и не направлена против России. Наша система защищает от баллистических ракет из-за пределов евроатлантического региона", - сказала Лунгеску.

Она напомнила, что альянс придерживается двухстороннего подхода к России, что означает сдерживание и оборона в сочетании с диалогом.

Ранее Путин заявил, что в ответ на развитие Соединенными Штатами системы противоракетной обороны Россия примет на вооружение новые ядерные ракеты. По его словам, информация о новейшем российском оружии, аналогов которого ни у кого больше в мире нет, это не блеф.

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