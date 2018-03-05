В Британии отравили бывшего шпиона из России - СМИ

Британские власти объявили о чрезвычайной ситуации

В британском Солсбери, графство Уилтшир, в торговом центре, возможно, был отравлен неизвестным веществом россиянин Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Об этом сообщает ВВС.

Согласно сообщению, вместе с 66-летним россиянином была 30-летняя женщина. Она также госпитализирована в реанимацию.

Британские власти объявили о чрезвычайной ситуации. Торговый центр и некоторые другие районы города были оцеплены. Специальные службы проводили обеззараживание улиц.

На данный момент вещество, которым предположительно были отравлены Скрипаль и его спутница, не идентифицировано.

Соседи рассказали, что полиция приехала в дом Скрипаля около 17:00 и с тех пор не уезжала. По их рассказам, россиянин - приветливый человек. Несколько лет назад он потерял жену.

По данным ВВС, полковник военной разведки Сергей Скрипаль после выхода на пенсию работал в МИД РФ. Он был арестован в 2004 году, а в 2006-м признан виновным в шпионаже в пользу Великобритании.

Он был одним из четырех заключенных, освобожденных Москвой в 2010 году в обмен на 10 арестованных в США российских шпионов. Позже Скрипаль приехал в Великобританию.

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